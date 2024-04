L'Apple Store de Parly 2 déménage ce samedi

L'Apple Store de Parly 2 va changer d'emplacement dès ce samedi 27 avril, au sein du centre commercial Westfield situé dans les Yvelines. La nouvelle boutique se trouvera au même niveau mais de l'autre côté du centre, tout au nord à côté de la porte Vendôme. Ce déménagement devrait être l'occasion d'augmenter la surface de vente et de proposer un aménagement plus au goût du jour.

Au fond, l'escalier mène au Genius Bar situé à l'étage, invisible depuis l'extérieur

L'Apple Store de Parly 2 fait partie de la première vague de boutiques Apple en France : il avait ouvert ses portes pour la première fois le 24 septembre 2011. Le design des Apple Stores a depuis beaucoup évolué, et on devrait découvrir samedi une boutique repensée sans Genius Bar, avec des tables de nouvelle génération et des parois faisant moins appel à l'aluminium et plus au bois. Le prochain grand chantier d'Apple en France pourrait concerner l'Apple Store d'Opéra, à Paris, qui pourrait subir une rénovation partielle en 2025