Les stocks d'iPad Air M1 s'amenuisent

Les stocks de l'iPad Air seraient en train de s'épuiser dans les différentes boutiques d'Apple aux États-Unis, rapporte Mark Gurman sur Bloomberg . Voilà un nouveau signe nous indiquant l'arrivée imminente d'une nouvelle gamme : le journaliste nous avait déjà prévenu que la commercialisation était prévue pour la deuxième semaine de mai , avec une annonce qui pourrait survenir un peu plus tôt, possiblement dès la semaine prochaine. C'est également la confirmation, pour ceux qui en douteraient, que l'iPad Air M1 prendra sa retraite lorsque l'iPad Air M2 sera commercialisé : il ne sera pas proposé moins cher en entrée de gamme.Mark Gurman n'a en revanche pas constaté le même phénomène sur la gamme d'iPad Pro, dont le renouvellement est également attendu le mois prochain avec une ambitieuse refonte articulée autour de nouveaux écrans OLED. Alors que l'on s'attend à une hausse des prix pour les iPad Pro M3, c'est le nouvel iPad Air qui devrait proposer une alternative plus abordable : on ne peut pas totalement exclure un maintien au catalogue des modèles M2 actuels, mais la multiplication des modèles n'est pas souhaitable d'un point de vue marketing. Il est possible qu'Apple ait simplement plus de stocks d'iPad Pro M2 que d'iPad Air M1 sur les bras.