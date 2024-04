Apple TV+ pourrait diffuser la Coupe du monde des clubs 2025

Apple TV+ pourrait signer un des contrats sportifs les plus importants de sa jeune histoire. Selon le New York Times , Apple s'apprêterait à obtenir les droits de diffusion mondiaux de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, pour un montant avoisinant le milliard de dollars. À ne pas confondre avec la Coupe du monde tout court, qui regroupe les sélections nationales, cette Coupe du monde des clubs au format renouvelé regroupera 32 clubs de football en provenance de chacune des six confédérations internationales. Le PSG sera l'unique représentant français.Cette édition 2025 de la Coupe du monde des clubs se déroulera aux États-Unis, qui se découvrent un certain attrait pour le football ces dernières années, l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami l'année dernière ayant beaucoup contribué à médiatiser ce sport auprès du public local. Voilà deux saisons qu'Apple TV+ diffuse les différentes rencontres de la ligue professionnelle de football des États-Unis dans le cadre d'un abonnement distinct, le MLS Season Pass qui coûte 13,99 € par mois ou 89 € par an. Si Apple obtient les droits de diffusion de la Coupe du monde des clubs, une autre formule similaire sera certainement mise en place le temps de l'événement, qui se tiendra entre les mois de juin et de juillet.