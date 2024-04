Ouverture de la puce NFC de l'iPhone en Europe : la BCE en veut plus

Sous le coup d'une enquête pour abus de position dominante , Apple n'a pas attendu l'inévitable sanction pour proposer à l'Union européenne d'ouvrir la puce NFC de l'iPhone aux applications de paiement alternatives à Apple Pay. Apple a détaillé ses engagements en janvier, et on a appris ce week-end que la Commission européenne comptait les approuver après quelques modifications apportées en marge. Cette situation ne satisfait pas la Banque centrale européenne (BCE) qui a adressé un courrier à Margrethe Vestager, pouret essentiellement intimer la commissaire européenne à la Concurrence à corriger sa copie.En premier lieu, la BCE reproche aux engagements d'Apple de se limiter à un usage en simulation de carte (Host Card Emulation) et pas à fournir un accès complet à l'enclave sécurisée, ce qui ne permet pas aux applications tierces de bénéficier du même niveau d'authentification et de rapidité d'exécution qu'Apple Pay (le mode Express étant notamment basé sur l'enclave sécurisée). Pour la BCE, c'est un point d'inquiétude tout particulier dans le cadre de la mise en place potentielle d'un euro numérique.La BCE regrette également la limitation des engagements d'Apple aux paiements réalisés dans des magasins avec l'iPhone. L'Apple Watch est ainsi exclue, tout comme les paiements de personne à personne, sans oublier les paiements en ligne qui peuvent faire appel à la validation d'Apple Pay et de son enclave sécurisée. La BCE s'interroge également sur l'acceptation par les commerçants des paiements réalisés en dehors d'Apple Pay.Dans l'objectif de protéger un futur euro numérique, la BCE réclame ainsi un accèsà l'enclave sécurisée de l'iPhone (et de l'Apple Watch) pour les fournisseurs de services de paiements tiers. La Commission européenne, qui ne doit pas répondre à la proposition d'Apple avant le mois prochain, n'a pas encore réagi à ces demandes.