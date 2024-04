L'application Calculette arriverait enfin sur l'iPad avec iPadOS 18

Laissez tomber la refonte de Siri et les fonctionnalités d'IA , on tient la nouveauté de l'année : l'application Calculette ferait enfin son apparition sur l'iPad avec iPadOS 18, qui sera présenté à la WWDC le 10 juin prochain . C'est le site MacRumors qui confie cette information qu'il a obtenu de sources internes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Apple ne s'était jamais donnée la peine de porter la calculette sur l'iPad. C'est pourtant une application historique s'il en est — elle a toujours été présente sur le Mac, dès 1984. Si cette information se vérifie, il n'y aura donc plus besoin de télécharger une calculatrice tierce sur l'iPad, quatorze ans plus tard.Nos confrères précisent, à toutes fins utiles, que tous les appareils compatibles avec iPadOS 18 auront bien droit à cette nouvelle application. L'arrivée de la calculette sur l'iPad devrait s'inscrire dans un projet plus large : la semaine dernière, AppleInsider affirmait qu'Apple préparait une refonte de cette application pour macOS 15 , incluant un meilleur historique et une refonte de l'outil de conversion, sans oublier une intégration à l'application Notes . On peut d'ailleurs imaginer des fonctionnalités faisant appel à iCloud, comme un historique partagé entre ses différents appareils ou la possibilité de sauvegarder des calculs, mais il faudra attendre la présentation en juin pour prendre connaissance de tous les détails. Une fois présenté, iPadOS 18 passera l'été en version bêta et la sortie pour le grand public devrait avoir lieu en septembre.