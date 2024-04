Vision Pro : Apple reverrait ses estimations de vente à la baisse

Alors même qu'il n'a pas encore été lancé hors des États-Unis, Apple reverrait déjà ses estimations de vente à la baisse pour son casque de réalité virtuelle et augmentée. Apple aurait initialement prévu de vendre entre 700 000 et 800 000 unités de l'Apple Vision Pro sur l'année 2024, et l'analyste Ming-Chi Kuo affirme qu'Apple aurait réajusté ses commandes auprès de ses sous-traitants qui ne prévoiraient désormais plus de fournir que 400 000 à 450 000 exemplaires cette année. C'est pratiquement divisé par deux ! Apple anticiperait d'ailleurs un recul progressif de la demande avec des chiffres encore en baisse sur 2025.Ce week-end, Mark Gurman évoquait déjà un recul de l'intérêt porté à l'Apple Vision Pro dans les Apple Stores américains. Apple devrait bientôt commercialiser le casque dans de nouveaux pays, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain : il faut d'abord former les employés locaux, des boutiques au service client en passant par les centres de réparation qu'il faut d'ailleurs équiper. Difficile donc d'accélérer le calendrier, qui implique un certain nombre d'allers-retours d'employés à Cupertino. Pour la France, Apple aurait prévu un lancement durant l'été , sans que l'on sache si cela sera à temps pour tirer parti d'une manière ou d'une autre de l'exposition médiatique des Jeux olympiques de Paris.À 3 499 dollars, Apple ne s'attendait évidemment pas à ce que son casque à se vende par palettes, mais il semble que la douche soit malgré tout bien froide. Selon Ming-Chi Kuo, cette déception conduirait les équipes en charge du développement de futurs modèles à revoir leurs plans, peut-être pour abaisser plus que prévu le prix du casque. L'Apple Vision Pro 2, précédemment attendu en fin d'année 2025 , pourrait donc ne pas être lancé avant 2026.