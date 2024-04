iOS 17.5, macOS 14.5... Apple lance une nouvelle fournée de versions bêtas

Apple a hier soir lancé une nouvelle fournée de versions bêtas, la troisième du cycle actuel. Il y en a pour tout le monde avec iOS 17.5, macOS 14.5, watchOS 10.5 et tvOS 17.5, sans oublier visionOS 1.2 pour l'Apple Vision Pro. On ne détecte pas de changement particulier par rapport à la précédente salve, signe que l'essentiel des changements se passe sous le capot. On pourrait d'ailleurs avoir un lancement assez proche, au moins pour iPadOS 17.5 qui apportera sans doute la compatibilité avec les nouveaux iPad Air et iPad Pro qui seront annoncés le 7 mai Les nouveautés de ces futures mises à jour sont assez minces : jusqu'ici, on a repéré le téléchargement des apps depuis le web au sein de l'UE pour iOS 17.5, les Personas spatiaux pour visionOS 1.2, et c'est à peu près tout. À cette période de l'année, Apple se contente généralement du minimum juste avant la WWDC. Cette année, elle se tiendra le 10 juin et Apple y présentera les nouveautés d'iOS 18, de macOS 15, de watchOS 11, de tvOS 18 et de visionOS 2 qui sortiront à la rentrée de septembre.