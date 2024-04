Apple va-t-elle concevoir ses propres puces pour ses serveurs dédiés à l'IA ?

Après avoir équipé les Macs avec succès, et si Apple se mettait à produire des puces Apple Silicon destinées à ses propres serveurs ? C'est ce qu'affirme sur Weibo le compte Phone Chip Expert, qui a déjà eu de bonnes sources par le passé : la production des premiers modèles, gravés à une finesse de 3 nanomètres par TSMC, débuterait durant le second semestre de l'année prochaine, avec des usages dans des serveurs dédiés à l'intelligence artificielle. Ce serait le grand retour du Xserve une quinzaine d'années après son abandon , mais a priori uniquement pour un usage interne.Sans pouvoir vérifier l'authenticité de cette indiscrétion, on peut tout de même souligner la pertinence d'un tel projet. Apple investit en effet des fortunes dans ses serveurs dédiés à l'IA — ses dépenses sont estimées à 4,75 milliards de dollars sur cette seule année 2024 — et produire ses propres puces lui permettrait de réaliser d'importantes économies. Cela lui permettrait aussi (et surtout ?) de créer des designs parfaitement adaptés à ses besoins, avec la possibilité d'adapter sa feuille de route des années à l'avance.Cette année, Apple devrait considérablement augmenter le nombre de coeurs du Neural Engine des futures puces A18 de l'iPhone et M4 du Mac, alors que les nouvelles fonctionnalités d'IA d'iOS 18 et de macOS 15 seraient capables de tourner intégralement en local . Des fonctionnalités distantes, notamment d'IA générative, devraient arriver plus tard et on imagine sans mal Apple créer des puces spécialisées capitalisant sur son expérience matérielle en la matière, avec une architecture identique d'un bout à l'autre de la chaîne.