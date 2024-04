L'Union européenne renforce son droit à la réparation avec une garantie étendue

Afin d'inciter les consommateurs à choisir la réparation pour mettre les biens en conformité dans le cadre de la responsabilité du vendeur, et donc de promouvoir la réparation, lorsque le consommateur choisit la réparation comme recours pour mettre les biens en conformité, la directive (UE) 2019/771 devrait être modifiée pour prolonger le délai de responsabilité de 12 mois, qui devraient être ajoutés au délai de responsabilité restant du bien. Cette prolongation devrait s'appliquer une seule fois.

Le Parlement européen a hier adopté une nouvelle directive sur le droit à la réparation , à une très large majorité de 584 voix pour, 3 contre et 14 abstentions. Ces nouvelles règles visent à promouvoir la réparation plutôt que le remplacement de produits. Et il y a une mesure phare, alambiquée mais tout de même importante :En d'autres termes, si un bien tombe en panne et que le consommateur choisit de le faire réparer dans le cadre de la garantie légale de conformité, qui incombe au vendeur (et non au fabricant) et qui dure deux ans à compter de l'achat du bien, ladite garantie sera alors portée à trois ans. S'il choisit plutôt de le remplacer à neuf, la garantie restera de deux ans.

Réparation d'un iPhone 6S — Image Apple

Le texte prévoit de multiples autres dispositions, comme l'obligation pour les fabricants de réparer certains produits après expiration de la garantie légale : cela concerne, le Parlement prévoyant d'allonger la liste des appareils concernés au fil du temps, le tout à un prix. Même chose pour la mise à disposition de pièces détachées et des outils nécessaires pour les consommateurs souhaitant réaliser la réparation eux-mêmes.La directive empêche également la mise en place de, comme l'interdiction pour les réparateurs indépendants d’utiliser des pièces détachées d’occasion ou imprimées en 3D. Apple a récemment anticipé cette disposition en annonçant la possibilité à compter de cet automne de réparer les iPhone 15 et ultérieurs avec des pièces de seconde main Le consommateur sera en droit de réclamer un appareil de prêt équivalent si la réparation n'est pas réalisée. Et si la réparation n'est pas possible et que le produit doit être remplacé, le fabricant devra être en mesure de fournir un modèle reconditionné si le consommateur le demande. De nombreuses autres dispositions sont évoquées par le texte que vous pouvez consulter sur cette page S'il y a des avancées indéniables, des associations comme la coalition Right to Repair Europe dénoncent le manque d'ambition de ce texte, qui se montre d'ailleurs assez flou sur de multiples conditions d'applicabilité : qu'est-ce qui estou ne l'est pas ? Autre manquement et pas des moindres, l'application au seul vendeur de la garantie légale de conformité : si un client a par exemple acheté son iPhone auprès d'un opérateur téléphonique, il ne peut toujours pas aller le faire réparer chez Apple durant la seconde année de garantie.Maintenant que le texte a été adopté par le Parlement, la directive devra être officiellement approuvée par le Conseil et publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Dès lors, les États membres disposeront de deux ans pour la transposer en droit national.