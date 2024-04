Finalement, l'iPad Air 12,9'' se contenterait d'un écran LCD

La semaine dernière, Ross Young nous servait une rumeur de dernière minute concernant la révision à venir de l'iPad Air, qui devrait pour la première fois être décliné dans une version de 12,9" : ce grand modèle hériterait de la dalle Mini-LED aujourd'hui utilisée sur l'iPad Pro. Mais finalement, l'analyste rétropédale en évoquant des coûts trop élevés, sans que l'on sache trop s'il y a eu un changement de dernière minute ou s'il s'agit plutôt d'une manière d'éviter d'avoir à avouer une belle erreur. En conséquence, l'iPad Air 12,9" utiliserait une dalle LCD tout à fait classique, comme le modèle 10,9".Quelque part, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, l'objectif de l'iPad Air étant d'offrir une alternative moins coûteuse à l'iPad Pro. Alors que l'iPad Pro s'apprête à monter en gamme (et sans doute en prix, d'où l'arrivée d'un grand modèle d'iPad Air) en recevant pour la première fois des dalles OLED, la technologie Mini-LED qui offre un rétro-éclairage moins précis, un poids supérieur et une épaisseur plus importante devrait donc disparaître. La présentation de l'iPad Air M2 et de l'iPad Pro M3 aura lieu le 7 mai