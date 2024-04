Une carte mère plus fine pour l'Apple Watch Series 10 ?

Au moins un des modèles d'Apple Watch qui seront présentés en septembre inaugurera une carte mère d'un nouveau genre, affirme le site DigiTimes , avec un film de cuivre recouvert de résine appelé RCC () qui remplacerait le substrat flexible à base de cuivre et de fibre de verre actuellement utilisé. Le résultat serait un peu plus fin, ce qui est toujours important dans un produit aussi compact que l'Apple Watch qui pourrait également gagner marginalement en légèreté.Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait également voulu adopter ce changement sur les cartes mères destinées à la gamme d'iPhone 16 cette année, mais les tests préliminaires auraient mis au jour des problèmes de solidité et l'intégration aurait été repoussée à l'année prochaine sur l'iPhone 17. La conception très différente de la future puce Apple S10, unoù tout est intégré dans un seul module, pourrait expliquer pourquoi l'Apple Watch ne serait pas sujette à ce problème de fragilité et aurait finalement la primeur.

La puce Apple S9 de l'Apple Watch Series 9

Cette année, il faut s'attendre à de grandes manoeuvres pour l'Apple Watch Series 10 et l'Apple Watch Ultra 3, qui seront présentées en septembre. Ces prochains modèles devraient en effet changer de design et inaugurer un nouveau système de bracelets avec des connecteurs plus compacts. Il y aurait également de nouvelles avancées en matière de santé avec la mesure de la pression artérielle et la détection de l'apnée du sommeil